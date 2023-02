O Braga precisou de 18 segundos para abrir o marcador no encontro com o Arouca, da ronda 21 do campeonato. Abel Ruiz passa a ser o autor do golo mais rápido da presente edição da prova, batendo um recorde que estava na posse dos minhotos (Banza em Arouca) e do FC Porto (Otávio na receção ao Arouca), em ambos os casos com um remate certeiro aos 22 segundos.

