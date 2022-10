Arbitragem inglesa na visita do Braga ao Union Berlim para a Liga Europa

O Braga visita o líder da Bundesliga na quinta-feira, às 17h45.

A UEFA nomeou uma equipa de arbitragem totalmente inglesa para a visita do Braga ao Union Berlim, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Craig Pawson vai dirigir a partida, com a assistência de Lee Bets e Daniel Cook. Simon Hooper será o quarto árbitro e no VAR estarão Stuart Attwell e Chris Kavanagh.

Os minhotos visitam o atual líder da Bundesliga na quinta-feira, às 17h45, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, liderado pelos belgas do Saint-Gilloise com dez pontos. O Braga está em segundo, com sete e os alemães logo atrás, com seis. Os suecos do Malmo seguem em último e ainda a zeros na prova.