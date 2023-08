Aposta em Rony Lopes é por títulos: Sevilha lucra com troféus do Braga

Braga paga 200 mil euros do total ao Sevilha, caso vença Liga, Taça de Portugal ou prova da UEFA.

A contratação de Rony Lopes, de 27 anos, com um currículo bem vistoso e ainda futebol para dar e vender, surpreendeu muita gente, num espanto acentuado por uma operação limpa de custos imediatos. As variáveis firmadas no contrato contemplam apenas o pagamento de 500 mil euros ao Sevilha, mas os objetivos em questão não são, de todo, lineares. São, acima de tudo, espelho da ambição elevadíssima de António Salvador para a nova temporada, ambição essa devidamente falada pelos reforços, seja pelas qualidades, margem de crescimento e experiência.

A transferência de Rony Lopes tem contornos interessantíssimos, pois o Braga assume 200 mil euros a pagar ao Sevilha na condição de ganhar um troféu importante da época 2023/24, que só passará por Campeonato, Taça de Portugal ou prova europeia, não fazendo parte do acordo a conquista de uma Taça da Liga ou Supertaça, sendo ainda necessário que o extremo cumpra 50 por cento dos jogos da época. Os outros 300 mil euros estão contratualizados em função de uma entrada na fase de grupos da Champions em 2024/25 com a mesma receita dos 50 por cento de jogos.