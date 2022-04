Após pausa reflexiva, Iuri Medeiros volta para o jogo com o FC Porto

Apesar do pedido de desculpas por ter acumulado amarelos em poucos segundos na Escócia, Iuri Medeiros foi excluído do jogo com o Estoril. Espreita oportunidade contra o FC Porto para se redimir.

O regresso de Iuri Medeiros à competição deverá verificar-se na receção de segunda-feira ao FC Porto. Expulso frente ao Rangers, por acumulação de amarelos em poucos segundos, na Escócia, deixando a equipa do Braga reduzida a nove elementos quando tentava reverter a desvantagem no marcador, o extremo indignou Carlos Carvalhal e foi riscado do jogo com o Estoril, mas o afastamento tem os dias contados, sendo intenção do treinador apresentar as melhores armas frente aos portistas, incluindo Medeiros.

Já a pausa forçada serviu de exemplo para os companheiros e ainda para o jogador açoriano refletir na atitude tomada, que levou ao segundo cartão (por palavras dirigidas ao árbitro), de pouco valendo o pedido de desculpas que apresentou na rede social Instagram. "Arrependo-me do que fiz, agi de cabeça quente e prejudiquei a minha equipa. Se tiver que ter consequências, assumo-as", expressou. Escreveu também que "sempre" deu "tudo pelo clube" e esta época tem sido paradigmática a esse nível.

É o segundo jogador bracarense com maior participação em golos (10 remates certeiros e 13 assistências em 39 jogos), depois do capitão Ricardo Horta (19 remates certeiros e 10 assistências em 45 jogos), estando agora do lado do FC Porto aquele que era um dos flanqueadores (mais vezes como ala do que como extremo) mais influentes dos minhotos: em janeiro, Galeno despedia-se da Pedreira com 10 golos e três assistências em 24 partidas.

Os números de Iuri Medeiros apontam, de resto, para uma época de superação. Leva mais golos e assistências do que na época anterior (6/5, em 28 jogos) e, sem perder o dinamismo habitual nos passes, cruzamentos e dribles, elevou o poder de fogo, passando de uma média de 2,37 remates por jogo (2020/21) para 3,23 (2021/22).