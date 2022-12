Após goleada, Paulo Oliveira diz que só um jogador merece destaque: "Foi o descalabro"

Declarações de Paulo Oliveira após o Sporting-Braga (5-0) nos quartos de final da Taça da Liga

Sobre o jogo: "A análise é fácil. Falta de competência nossa na primeira parte, irreconhecível. Há que focar no próximo jogo e aprender com estes erros."

Mais mérito do Sporting ou demérito do Braga: "Demos muitas bolas paradas, muitas oportunidades ao Sporting de estar perto da nossa área. E depois foi o descalabro. É complicado na casa do Sporting a perder 5-0 e manter o discernimento. Uma palavra para o Hernâni, que tem merecido as oportunidades, mas que não tem jogado muito e aqui pôs muita personalidade no jogo. É a única coisa de positivo a tirar deste jogo. Agora é apontar baterias ao próximo jogo"

O que fazer: "Trabalhar e não esquecer o que fizemos de bem, mas também sem esquecer este jogo. Tem que estar fresco nas nossas memórias para não se repetir"