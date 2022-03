Após empate com Santa Clara, Carvalhal fala em "contrariedades" e "dores de crescimento"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o empate caseiro com o Santa Clara, 0-0, no jogo que encerrou a 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Um contexto de sequência de jogos, não só os 120 que jogámos [contra o Sheriff], mas a sequência de jogos que vamos acumulado, com algumas contrariedades, nomeadamente em jogadores do meio-campo, o Mineiro está fora, o Gorby também está fora, por lesão, infelizmente, o André Horta por castigo... Um contexto nada fácil, mas creio que a equipa se atirou com bravura. Podia ter feito um jogo em termos qualitativos melhor, mas muitas vezes nesta sequência de jogos falha-se um passe aqui e ali, mas a equipa foi brava do início ao fim, procurou ganhar, desde o primeiro minuto acho que foi a equipa que procurou vencer, contra uma equipa difícil, que depois de um jogo europeu não gostamos de encontrar, calma, com bola, com personalidade e o jogo afigurava-se difícil. Confirmou-se, mas acho que nos atiramos ao jogo. Jogadores foram ate ao fim, até ao último segundo. Procurámos, duas bolas no poste, algumas oportunidade boas para poder marcar, acabámos por penalizados por não conseguir finalizar."

Jogadores ficam com menos confiança quando a bola vai ao ferro e parece não querer entrar? "Creio que fomos até ao fim, sinceramente. Há um ou outro pormenor de ajustamento, muita malta nova, que se está a enquadrar, há determinado tipo de decisões que não fizeram bem hoje mas vão fazer melhor amanhã, faz parte da aprendizagem. Principalmente nos últimos 10 minutos, um cruzamento que devia ter sido tirado de outra forma, um remate que não deveria ter sido feito, um passe longo quando deveria ter sido um passe curto, foi-se falhando uma ou outra situação, mas são dores de crescimento. A equipa tem muita gente jovem, estamos a cometer erros para os melhorar, mas no cômputo geral, em termos de atitude e entrega, estou muito contente com os meus jogadores. Já depois do jogo na Moldávia, fizemos um excelente jogo em termos de atitude, com o Tondela, depois fizemos este último também muito bom. Neste, em termos de atitude, também não há nada a apontar. Temos de salvaguardar a integridade da equipa, a atitude, porque isso também é importante. Não ganhámos hoje mas vamos ganhar amanhã, com certeza."