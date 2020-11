Apontado ao Manchester United, defesa do Braga é comparado a Van Dijk

David Carmo afirmou-se na defesa dos minhotos e tem despertado atenções fora de portas.

David Carmo renovou recentemente contrato como Braga, até 2025, e ficou "protegido" por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O jovem central tem estado em evidência na presente temporada - apenas beliscada pela expulsão no dérbi com o V. Guimarães, que valeu três jogos de suspensão - e nem o valor reforçado da blindagem parece assustar os interessados, que surgem de fora de portas.

Nos últimos dias, a imprensa britânica tem feito eco do alegado interesse do Manchester United no jogador de 21 anos, que se afirmou como titular no eixo recuado da equipa arsenalista. Primeiro foi a ESPN, depois o The Athletic e, agora, é um jornal da cidade inglesa que avalia a evolução de Carmo, comparando o defesa natural de Aveiro a um dos nomes fortes do futebol mundial: Virgil van Dijk.

"O central de 1,96 metros já é comparado a Van Dijk, estrela do Liverpool, devido à elevada estatura e habilidade com a bola", começa por referir o Manchester Evening News, prosseguindo com alguns dados de David Carmo:

"Carmo tem uma presença defensiva intimidante e venceu uns impressionantes 81 por cento dos duelos aéreos esta época, o que sugere que, como Van Dijk, poderá desenvolver a capacidade de ser uma ameaça ofensiva nas bolas paradas de ataque. Defensivamente, tem uma percentagem de 91 por cento de duelos defensivos bem sucedidos, a mais alta da I Liga. Com a bola, já mostrou ser seguro. 35 por cento dos passes que tentou foram para o ataque, uma quantidade impressionante para um defesa-central", acrescenta a publicação.

David Carmo surge na órbita do United numa época em que a linha defensiva dos "red devils" tem sido alvo de duras críticas, face à irregularidade evidenciada por Maguire e Lindelof.