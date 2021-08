Com 15 anos, Roger Fernandes bate recorde de Dário Essugo

Extremo do Braga tornou-se no jogador mais jovem de sempre a atuar no campeonato nacional.

Carlos Carvalhal lançou Roger Fernandes aos 83 minutos do jogo com o Sporting, quando tentava reduzir a desvantagem, e, ao fazê-lo, permitiu ao jovem extremo bater um recorde na Liga Bwin.

Com 15 anos, oito meses e 24 dias, o ala superou a marca de Dário Essugo, médio do Sporting, que se estreou no escalão principal do futebol português com 16 anos e seis dias.

Desta forma, Roger tornou-se no mais jovem de sempre a atuar no campeonato.