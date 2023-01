António Salvador: "Temos reunidas as condições para alcançarmos todos os nossos objetivos"

Presidente do Braga discursou na cerimónia do hastear da bandeira. Emblema minhoto festeja esta quinta-feira o 102.º aniversário.

O Braga comemora esta quinta-feira o 102º aniversário. As celebrações iniciaram-se às 10h00, na Cidade Desportiva do clube, e o presidente António Salvador, no discurso na cerimónia do hastear da bandeira, garantiu que o emblema minhoto tem "reunidas as condições, estruturais e humanas", para alcançar "todos os objetivos" e cumprir "todos os sonhos".

Leia o discurso na íntegra:

"Bom dia,

Cumprimento os órgãos sociais do Sporting Clube de Braga,

Saúdo todos os atletas, treinadores e colaboradores aqui presentes,

Cumprimento de forma muito especial e sentida todos os sócios do Sporting Clube de Braga, neste que é o dia em que festejamos os 102 anos da história do nosso clube.

Iniciamos hoje, com este simbólico e tradicional hastear da bandeira, um ciclo de comemorações que se prolonga até à Gala Legião de Ouro, que felizmente voltamos a realizar este ano.

Celebrar o Sporting Clube de Braga é um dever coletivo e permanente, mas entendo que é especialmente importante que o reconhecimento e a homenagem que prestamos ao clube e àqueles que o servem coincida com o aniversário.

É neste momento que sublinhamos e enaltecemos a grandiosa história do Sporting Clube de Braga, percebendo o peso e a responsabilidade que ela nos transmite, mas também demonstrando o orgulho que sentimos por sermos parte ativa desta caminhada conjunta.

Celebrar o aniversário do nosso clube é celebrar o seu passado e os seus protagonistas.

Lembro-me, em especial nestas ocasiões, de muitos desses homens e mulheres que são património eterno da nossa memória coletiva.

Mas hoje, nesta que é uma das casas do Sporting Clube de Braga do futuro, a mensagem que quero transmitir é de orgulho, de esperança e de confiança.

Orgulho por fazer parte de um clube tão rico na sua história, mas que assente num presente sólido pode e deve ambicionar a feitos ainda maiores e mais relevantes.

Esperança por sentir em cada um dos nossos jovens atletas a paixão e a enorme vontade de serem protagonistas nesta trajetória de crescimento desportivo e social.

Confiança por saber que temos reunidas as condições, estruturais e humanas, para alcançarmos todos os nossos objetivos e cumprirmos todos os nossos sonhos.

Todos nós transportamos connosco, volto a referir, uma imensa responsabilidade: honrar a história e fazer do Sporting Clube de Braga um clube cada vez maior e mais vencedor.

Não tenho a menor dúvida de que todos os que aqui estamos e de que todos os que formam parte desta enorme família, temos a motivação para concretizar, juntos, um futuro ainda melhor.

Parabéns, Sporting Clube de Braga. Viva o Sporting Clube de Braga."