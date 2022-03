António Salvador: "Somos mais do que um clube..."

António Salvador, presidente do Braga

Presidente do Braga admite que o clube tem um papel social e por isso acolheu a família do ucraniano Bohdan Isachenko.

O Braga acolheu a família de Bohdan Isachenko, guarda-redes ucraniano da equipa de sub-19, e António Salvador reconheceu que o clube tem um papel além do desporto e da competição.

"Somos mais do que um clube. Temos responsabilidade social e fomos os primeiros a mostrar disponibilidade junto da plataforma criada pelo governo para recebermos refugiados", disse o presidente do Braga, em declarações à Next.

Na companhia da mãe, Natalia Zherzherunova, e da irmã, Varya Zherzherunova, Bohdan Isachenko agradeceu ao Braga o gesto solidário e prometeu compensar dentro do campo. "O Braga tratou de tudo para trazer a minha família para cá e só tenho que lhes agradecer e fazer de tudo para retribuir. Eu era um adolescente quando recebi o convite do Braga, que é uma grande oportunidade para mim. Fiquei chocado quando começou a guerra, penso nas pessoas que morrem e tenho amigos que estão no exército. Nem toda a gente sabe o que se passa na Ucrânia", afirmou Bohdan Isachenko.

Natalia Zherzherunova também fez questão de elogiar a atitude do clube bracarense. "Senti que ia ser perigoso para a minha família ficar na Ucrânia e pedi ajuda ao meu filho, que se tornou o pilar da família. O meu marido está na linha da frente e há explosões perto das casas dos meus familiares. Quero agradecer ao Braga, está a ser uma verdadeira família para mim", enalteceu a mãe do guarda-redes ucraniano.