António Salvador reage ao interesse do Benfica em Ricardo Horta

António Salvador aponta para o contrato de Ricardo Horta, renovado em outubro de 2021

"Não tenho nada a comentar", começou por dizer António Salvador esta sexta-feira, quando confrontado com o interesse do Benfica em contratar Ricardo Horta para a próxima temporada.

"Ricardo Horta é um jogador do Braga que renovou em outubro até 2026, é um jogador importantíssimo do nosso clube, o capitão, que está prestes a marcar história no clube. Queremos todos que continue no Braga e com certeza que vai continuar", disse à reportagem da SIC.

"Nós não queremos negociar o jogador, se quiséssemos negociar não tínhamos renovado contrato em outubro, quando tinha mais três anos de contrato. As partes concordaram que a continuação era o melhor para as duas partes", disse.

Questionado se foi contactado por Rui Costa, presidente do Benfica, António Salvador foi ainda mais evasivo. "Não vale a pena falar disso, isso é um não assunto, não temos de comentar".