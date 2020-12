Salvador pede adeptos nos estádios: "Caso contrário, os prejuízos serão irreparáveis"

Presidente do Braga fala sobre a importância de fazer regressar os adeptos às bancadas dos estádios portugueses.

O presidente do Braga, António Salvador, apelou esta terça-feira às instâncias governamentais que permitam o regresso dos adeptos aos estádios de futebol, de forma a evitar "prejuízos irreparáveis para todos os clubes".

Na newsletter do clube minhoto, que assina no dia em que cumpre 50 anos de vida, o dirigente máximo dos arsenalistas não esconde a "ânsia" de voltar a contar com apoio nas bancadas.

"A ausência dos nossos adeptos, da nossa alma, do nosso coração, tem sido exponencialmente dolorosa e dura há demasiado tempo. Por isso, o desejo para 2021 não é demasiado complexo, nem tão pouco inatingível: normalidade. É só isso que desejamos. Normalidade no nosso dia a dia e no contacto com aqueles que nos são mais próximos; normalidade na presença dos nossos sócios e adeptos nos estádios", começa por referir Salvador, prosseguindo:

"Não concebemos o ano de 2021 sem termos a nossa força motora a apoiar-nos nos estádios de Portugal e da Europa. Que o início do período de vacinação seja o mote que todos esperávamos para que 2021 seja, efetivamente, o ano do regresso à normalidade. Ansiamos pelo dia em que nos deixem reabrir as portas de todos os estádios. Só aí é que o futebol voltará a cumprir-se na sua plenitude. Caso contrário, os prejuízos serão irreparáveis para todos os clubes em Portugal", remata o presidente do Braga.