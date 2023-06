António Salvador nega qualquer envolvimento ilícito em negócios com Mário Costa

Presidente do Braga contra-ataca após reportagem ter aludido a negócios com Mário Costa, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga

Numa nota emitida às redações, António Salvador, presidente do Braga, negou qualquer envolvimento ilícito em negócios com Mário Costa, que era presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga, até rebentar o escândalo na Academia Bsports, que associou o dirigente a tráfico de pessoas. Uma reportagem acabou na segunda-feira por ligar o presidente do Braga a negócios com o mencionado Mário Costa, tendo Salvador refutado as alusões e condenado o estilo da peça conduzida por Sandra Felgueiras.

"De boa fé, prestei e suportei todas as informações que me foram solicitadas e das quais resulta claro que não existe o mínimo envolvimento da minha parte na Academia BSports ou na sua atividade, seja a título individual ou através de qualquer empresa por mim detida, gerida ou participada, direta ou indiretamente. Omitindo grande parte dos esclarecimentos que transmiti e que são taxativos quanto a este facto, a TVI optou por lançar um anátema que - conforme se evidencia na reportagem emitida - não consegue demonstrar nem sustentar nos dados que apresenta, enveredando por uma narrativa de meras insinuações que entendo como caluniosa e, como tal, lesiva da minha reputação e idoneidade, impondo-se desde já a devida reposição da verdade e do meu bom nome", apressou-se a argumentar António Salvador, frisando ter perfeita consciência das incompatibilidades que se apresentam de ter quaisquer outros tipos de interesse no futebol para além da instituição que dirige.

O líder dos minhotos ressalva ainda no comunicado a "valorização das condições proporcionadas às centenas de jovens e crianças, que confiam ao Braga a sua formação desportiva, social e humana ao longo das últimas duas décadas". Salvador elogia o Braga como um "exemplo pelas práticas que promove, valores que transmite e condições e recursos que disponibiliza". Perante isto, o presidente dos guerreiros considera "intolerável qualquer associação a métodos que são o completo oposto" do que defende e pratica "ao serviço e em prol do Braga há mais de 20 anos."

Confira a nota na íntegra:

1. Ao final da tarde do passado domingo, fui contactado pela TVI, que me endereçou um conjunto de questões respeitante à minha relação com o Dr. Mário Costa. De boa fé, prestei e suportei todas as informações que me foram solicitadas e das quais resulta claro que não existe o mínimo envolvimento da minha parte na Academia BSports ou na sua atividade, seja a título individual ou através de qualquer empresa por mim detida, gerida ou participada, direta ou indiretamente.

Omitindo grande parte dos esclarecimentos que transmiti e que são taxativos quanto a este facto, a TVI optou por lançar um anátema que - conforme se evidencia na reportagem emitida - não consegue demonstrar nem sustentar nos dados que apresenta, enveredando por uma narrativa de meras insinuações que entendo como caluniosa e, como tal, lesiva da minha reputação e idoneidade, impondo-se desde já a devida reposição da verdade e do meu bom nome.

2. Enquanto Presidente do Braga há 20 anos, sempre tive a clara noção de que é absolutamente incompatível manter qualquer outro tipo de interesse na área do futebol e do desporto para além da representação da instituição que sucessivamente me tem eleito e confiado a sua gestão. Acresce que o Braga tem pugnado, ao longo de toda a sua história e com grande empenho da minha parte nestas últimas duas décadas, pela valorização das condições proporcionadas às centenas de crianças e jovens que nos confiam a sua formação desportiva, social e humana.

O Braga tem orgulho em afirmar-se como um exemplo, quer pelas práticas que promove e pelos valores que transmite, como pelas condições e recursos que disponibiliza, pelo que me é particularmente intolerável qualquer associação a métodos que são o completo oposto do que defendo e pratico ao serviço e em prol do Braga há mais de 20 anos.