"António Salvador não vai perdoar se o Braga acabar no quinto lugar"

Rúben Micael, que esteve na última equipa bracarense a vencer o Benfica na Pedreira, diz que a perda do quarto lugar será inadmissível.

Elemento preponderante na última equipa do Braga que derrotou o Benfica na Pedreira, já lá vão mais de sete anos, Rúben Micael não sabe dizer se há alguma espécie de bloqueio mental dos arsenalistas nestes jogos, mas acredita que amanhã será colocado um travão na marcha encarnada.

"É preciso ser realista e perceber que chegar ao terceiro lugar é quase impossível para o Braga, mesmo que vença o Benfica", começa por dizer o antigo jogador, refletindo depois sobre as contas da parte de cima da classificação. "Para um clube com a dimensão do Braga, e atendendo ao plantel que tem, não seria admissível acabar o campeonato em quinto e o Gil Vicente em quarto. E digo isto com todo o respeito em relação ao Gil. António Salvador não vai perdoar se isso acontecer."