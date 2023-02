Extremo tinha tudo acertado com o Adanaspor, mas a chamada do presidente do Braga foi decisiva.

Bruma regressou ao futebol português dez anos depois e a estreia pelo Braga não podia ter sido mais feliz: bisou na goleada (4-1) diante do Famalicão. O último golo em Portugal datava de 16 de fevereiro de 2013, então ao serviço do Sporting.