António Salvador: "Esta solução ajudará a viabilizar o regresso à 'normalidade' no futebol"

Presidente do Braga considera "gratificante" saber que a equipa poderá "sentir o apoio dos sócios" no jogo da Supertaça contra o Sporting.

António Salvador, presidente do Braga, disse esta terça-feira que acolhe "com muita satisfação" o regresso dos adeptos aos estádios para a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, sábado, diante do Sporting.

"É com muita satisfação que, finalmente, os nossos adeptos podem voltar aos estádios, mesmo com as condicionantes com as quais todos temos de conviver nos tempos atuais. É especialmente gratificante saber que sentiremos o apoio dos sócios do Sporting de Braga num jogo em que está em causa a conquista de mais um troféu", afirmou o presidente do clube bracarense numa declaração à agência Lusa.

António Salvador enalteceu "o trabalho feito por todas as partes envolvidas na organização deste jogo, os clubes, em total sintonia com a Federação Portuguesa de Futebol [FPF], que por sua vez trabalhou em sintonia com a Direção-Geral da Saúde [DGS]".

"Ao longo das últimas semanas, tendo como base um forte trabalho de interligação entre clubes/FPF e FPF/DGS, foi encontrada esta solução, a qual irá ajudar a viabilizar o regresso à 'normalidade' no futebol, algo que, na ótica de todos os clubes, é encarado como essencial para o futuro, mas também para o presente", frisou o líder dos arsenalistas.

A FPF esclareceu que os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro destinam-se apenas a adeptos sportinguistas e bracarenses, sendo que os titulares dos bilhetes "têm de cumprir os requisitos e recomendações emanados pela DGS para entrada no recinto desportivo".