António Salvador felicita Bê Martins: "O nosso projeto é um exemplo a seguir"

Bê Martins foi considerado o melhor jogador do Mundo de futebol de praia e foi felicitado pelo presidente do Braga. O internacional português é atleta dos bracarenses.

António Salvador, presidente do Braga, escreveu uma mensagem de felicitação a Bê Martins, que esta sexta-feira foi considerado o melhor jogador do Mundo de futebol de praia de 2022. O líder dos arsenalistas destaca um "exemplo de superação, força de vontade e talento" e salienta o projeto desenvolvido pelo clube nesta modalidade.

"Bê Martins é um verdadeiro exemplo de superação, força de vontade e talento, predicados essenciais para vestir a camisola do SC Braga e que são amplamente demonstrados pelo internacional português. Após Jordan Santos, em 2019, um atleta do SC Braga volta a ser reconhecido como o Melhor Jogador de Futebol de Praia do Mundo, algo que nos deixa orgulhosos pelo trabalho desenvolvido e pela forte aposta neste projeto. Somos os líderes do Ranking Mundial e o nosso projeto na modalidade é um exemplo a seguir. Esta distinção pertence a Bê Martins, mas estende-se a toda a estrutura que acompanha e trabalha diariamente em prol do sucesso coletivo", lê-se na nota oficial dos minhotos.

Em 2022, Bê Martins passou por Braga, Catania BS (Itália), Real Munster (Alemanha), Lokomotiv Moscovo (Rússia) e Seferihisar Cittaslow (Turquia). É mais um português a conquistar o galardão, depois de Jordan Santos (2019) e Madjer (2015 e 2016).