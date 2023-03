António Salvador: "FC Porto? É mais um jogo, entramos sempre em campo para ganhar"

António Salvador, presidente do Braga, abordou o jogo com o FC Porto, à margem da apresentação do Innovation Hub, um projeto inovador que envolve o melhor da tecnologia digital e vários parceiros com vista à aceleração de ideias de progresso para o desporto.

Importância do projeto: "É importante para o clube e para a cidade de Braga, percebo que os sócios e os adeptos preocupam-se muito com os resultados, as contratações deste e daquele jogador, do treinador, mas um clube tem de ter uma visão de futuro e um crescimento sustentados e ter uma visão à frente. Este é o caminho e o futuro dos clubes."

Apresentação na semana do jogo com FC Porto: "A semana não foi escolhida por causa do jogo, todos os jogos são importantes e como disse o nosso treinador, todos são finais e este é mais um jogo como outros que virão a seguir. Não é por ser uma semana do jogo com o FC Porto que isto aconteceu, mas porque foi o momento em que se concretizaram todas a questões com os parceiros do projeto."

Expectativas: "É mais um jogo, obviamente, como todos entramos em campo para ganhar, não há mais nada a dizer em relação a isso. Neste momento estamos na dianteira no plano tecnológico, inovação. É um trabalho que é importante para os clubes e é uma ferramenta importante para nós e para o desporto em geral em Portugal. Que várias empresas nacionais e estrangeiras se possam associar ao nosso trabalho."

É mais uma etapa em 20 anos de presidência: "O trabalho nunca acaba, todos os anos e dias temos de pensar, o mundo anda muito rápido, os processos são muito acelerados e e parte da tecnologia e inovação têm de acompanhar a evolução dos clubes."

Campeão em 2024? "Vamos trabalhar para ganhar os próximos jogos."