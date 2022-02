António Salvador fala do futuro de Carvalhal e assume: "Devíamos ter mais pontos"

Declarações de Carlos Carvalhal numa entrevista à CNN Portugal

Derrota em Guimarães e a consequência do desinvestimento do Braga em termos desportivos: "O jogo não nos correu bem em Guimarães e até subscrevo as palavras do nosso capitão. Nunca podíamos ter perdido esse jogo. Houve momentos do jogo em que deveríamos ter estado mais concentrados e, com a expulsão, acho que o jogo ainda se tornou mais complicado. O último caso, o responsável é sempre o presidente. Sou o responsável para o bem e para o mal. A equipa apenas perdeu dois jogadores fundamentais: o Esgaio e o Fransérgio. E o clube contratou jogadores para colmatar esses jogadores com o aval do treinador: o Lucas Mineiro e o Yan Couto. Se o problema está no treinador? Alguns jogos-chave não correram bem, como se verificou contra o Boavista".

Dececionado com Carvalhal: "Não estou dececionado com o Carlos Carvalhal. Tem feito um trabalho fantástico. O nosso objetivo para esta época era ir às finais nas taças, mas devíamos ter mais pontos no campeonato. Há que continuar a trabalhar e ainda estamos na Liga Europa".

O namoro do Flamengo com Carvalhal: "Desde a primeira hora que o contratei, ele sempre disse que iria cumprir o contrato de dois anos. E a verdade é que não chegou qualquer proposta do Flamengo. Se ele teve, nada disse, não me informou de nada. Estive no Rio de Janeiro com eles [dirigentes do Flamengo] e ficou combinado de visitarem a nossa Cidade Desportiva quando fossem a Portugal. E assim foi, mas nem tive a oportunidade de acompanhá-los nessa visita".

Renovação com Carvalhal: "Estamos a começar a segunda volta, não é o momento para discutirmos isso. Ainda há muito tempo. A seu tempo iremos conversar. Se houve a possibilidade de ser despedido nesta época? Nunca foi hipótese. Depois da eliminação da Taça de Portugal, disse logo que o treinador iria continuar a cumprir o seu contrato".