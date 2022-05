António Salvador explica: "Nunca há treinadores consensuais..."

Presidente do Braga diz ter escolhido Artur Jorge por convicção e pelo trabalho realizado na formação. Conquistar algo é o objetivo.

Escolha de Artur Jorge: "Nunca há treinadores consensuais, há sim convicções. Artur Jorge é o treinador de todos os adeptos e é com ele que vamos continuar a ganhar. O treinador foi escolhido por convicção, por competência, pelo que mostrou na formação e nos cinco jogos em que esteve à frente da equipa em 2019/20, quando conseguiu recuperar de uma desvantagem de cinco pontos e alcançar o terceiro lugar. É a convicção no trabalho realizado, na competência, nos valores e numa grande paixão. A ambição é clara e passa por a equipa entrar em campo e lutar em todos os jogos para vencer; se não for possível, terá que ficar com a consciência que tudo se fez para ganhar."

Objetivos para a nova época: "Os objetivos do Braga são conhecidos. Queremos sempre mais. O Braga tem uma história, tem uma estrutura muito forte, que o míster conhece, e com tudo isso que vamos alcançar os objetivos. Há dois anos conseguimos um terceiro lugar e depois ficámos em quarto duas vezes. No fim vamos fazer as contas. Temos história na Liga Europa, prova na qual temos contribuído para o ranking do futebol português, e temos as taças; ganhámos a Taça de Portugal recentemente e também a Taça da Liga. Temos a tradição de conquistar algo e é isso a que nos propomos. Vamos certamente alcançar coisas boas e melhorar o que temos feito."