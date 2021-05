António Salvador e o estádio: "Somos condicionados pela autarquia e pelo autor do projeto"

Candidato único às eleições do Braga, que se realizam na sexta-feira, António Salvador promoveu uma sessão de esclarecimentos com os sócios e respondeu a várias questões relacionadas com a atualidade do clube minhoto, como a saída de Paulinho, no mercado de inverno, para o Sporting, ou o desejo da mudança de estádio com a requalificação do 1º de Maio. Além de abordar a saída de Paulinho para o Sporting, António Salvador respondeu a outras questões.

Sobre a próxima época: "O Braga apresenta-se todas as temporadas com enorme ambição, assentando a sua preparação em plantéis de qualidade e altamente competitivos, como se tem refletido nos últimos anos, quer a nóivel nacional, quer a nível europeu. Como sabem, o futebol não é uma ciência exata e aquilo a que o Braga se predispõe é lutar em todos os jogos pela vitória, seja onde ou contra quem for".

Sobre a construção do plantel: "A firme aposta na formação é algo que já tem sido feito ao longo das últimas temporadas. +E o caminho que definimos para continuar a fomentar o crescimento do Braga, não apenas ao nível financeiro, mas também competitivo. A aposta para a próxima temporada continuará, portanto, a ser a mesma. Isto tendo como alicerce o projeto assente na Cidade Desportiva e que servirá como base para todo o crescimento e sustentabilidade do clube".

Sobre as condições da Pedreira: "Por muita vontade que tenhamos, não temos a mínima hipótese de efectuar qualquer melhoria. Somos altamente condicionados pela CM Braga e pelo autor do projeto. O estádio é propriedade municipal, não pertence ao Braga e, por isso, é imperioso para nós pensarmos na mudança para um novo estádio, mais direccionado às necessidades do clube, aos seus sócios, famílias e adeptos. Um estádio adaptado às nossas raízes e com capacidade para ter, no mínimo, cerca de 20 mil pessoas."

Sobre as obras da Cidade Desportiva: "Se tudo correr dentro da normalidade e sem contratempos, o Estádio Centenário ficará pronto no próximo ano. Concluídas essas obras, o Braga ficará dotado de uma das melhores instalações em Portugal e talvez na Europa. Obra esta que, infelizmente, não contou com qualquer apoio financeiros de outras instituições - ao contrário de outros clubes. Refira-se que está ainda, nas nossas previsões, terminar o próximo mandato sem deixar qualquer passivo relacionado com este investimento."