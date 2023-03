António Salvador e a relação com Jorge Jesus: "Até disse que o presidente ia ficar com ciúmes..."

António Salvador em entrevista aos meios de comunicação do Braga a assinalar os 20 anos como presidente do clube minhoto.

Em 2008/09 vence a Taça Intertoto: "A vitória na Taça Intertoto foi um sinal que o clube estava a mudar e um momento de afirmação do clube. Foi o click para ganharmos mais troféus."

Jorge Jesus: "O Jorge Jesus era um treinador arrojado e ainda hoje tenho uma grande relação com ele. Tenho uma ótima relação com todos os treinadores que passaram pelo Braga, mas se calhar é com o Jorge Jesus que tenho a melhor relação e com quem falo regularmente. No ano seguinte ele foi para o Benfica."

Contratação de Jorge Jesus: "Um dia fomos jogar ao Estrela da Amadora e eu estava na tribuna presidencial, onde também estava o Jorge Jesus. Ele disse-me: 'presidente, eu sou o treinador ideal para o Braga. Por aquilo que tenho visto e analisado, podemos fazer coisas maravilhosas'. Não lhe disse nada, mas registei, fiquei com aquilo na cabeça e depois fui conhecê-lo melhor. Depois cheguei à conclusão que era a pessoa ideal. O Jorge Jesus é genuíno. Mesmo quando ele treinava o Benfica ou o Sporting, eu almoçava ou jantava muitas vezes com ele, em Lisboa. Uma vez ele até me disse que o presidente ia ficar com ciúmes por almoçarmos tantas vezes juntos, mas eu não podia recusar só por ser treinador do Sporting."