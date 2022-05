Salvador despede-se de Carvalhal: "Está de parabéns, é um grande bracarense"

Fotografia: Facebook do Braga

António Salvador e Carlos Carvalhal, na despedida do treinador

Braga anunciou esta segunda-feira a saída do treinador

O Braga anunciou esta segunda-feira que Carlos Carvalhal vai abandonar o comando técnico da equipa, com António Salvador, presidente minhoto, a deixar palavras de agradecimento ao trabalho realizado pelo treinador nas duas épocas em que orientou o clube.

"Foram dois anos de muita competência, de coisas muito boas. Mostrámos que temos um grande grupo de trabalho, conquistámos uma Taça, fizemos coisas muito boas este ano na Europa, uma segunda volta em que ganhámos aos três grandes, coisa que nenhum outro clube conseguiu", começou por avaliar.

Salvador revelou que a intenção do Braga passava pela continuidade do treinador, que o acompanhou nas declarações aos canais do clube, mas que Carvalhal optou por dar início a "outro ciclo".

"Resta-nos agradecer ao míster pelo trabalho que fez, foram dois anos fantásticos que passámos aqui. Ele está de parabéns, é um grande bracarense e desejamos-lhe a melhor sorte para o futuro da carreira", completou António Salvador.