António Salvador deixou alerta no balneário após goleada em Alvalade

Presidente do Braga desceu à cabina e perante os atletas e equipa técnica não escondeu o desagrado face à goleada e à exibição pobre em Alvalade (derrota 5-0 com o Sporting).

A derrota mais pesada da época, na segunda-feira, com o Sporting, por 5-0, para os quartos de final da Taça da Liga, deixou António Salvador de semblante carregado no final do jogo em que assistiu ao lado de Frederico Varandas, presidente do Sporting. Após o apito final de Luís Godinho, o presidente do Braga, contrariamente ao que é habitual - só o faz em situações extremas - desceu ao balneário para ter uma conversa com os jogadores e com a equipa técnica liderada por Artur Jorge.