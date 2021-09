António Salvador aborda centralização dos direitos televisivos: "Reunião muito proveitosa"

Os presidentes dos clubes profissionais portugueses estiveram reunidos esta quinta-feira. A centralização dos direitos televisivos foi um dos temas discutidos.

António Salvador, presidente do Braga, falou sobre a centralização dos direitos televisivos, um tema discutido na cimeira de presidentes realizada esta quinta-feira, no Porto. O dirigente explicou que será formado um comité que terá a tarefa de apresentar aos clubes um modelo de distribuição e revelou que Pedro Proença, presidente da Liga, acredita que esta novidade para o futebol português entre em vigor já na época 2022/23.

"Foi com grande satisfação que ouvi os três grandes dizerem que estão de acordo com a centralização dos direitos televisivos. Até 2025, a Liga tem de informar como será feita a distribuição pelos clubes, caso contrário, o Governo fará essa tarefa. O que foi falado aqui e pedido à direção da Liga, foi que criasse um comité que, juntamente com a FPF, apresente aos clubes a forma de distribuição dos direitos televisivos, até ao próximo conselho de presidentes, em fevereiro de 2022", começou por dizer.

"Somos o quinto país do ranking da UEFA e, desses, o único ainda sem centralização. Outros países já o fizeram e nós não vamos fugir muito ao que foi feito lá. Esse comité que será formado, vai trabalhar até janeiro ou fevereiro e vai apresentar aos clubes o modelo de distribuição. Ninguém quer ser prejudicado, o que queremos é uma maior igualdade. Se possível, que os que recebem mais, recebem mais ainda; e os que recebem menos, comecem a receber muito mais", acrescentou Salvador.

"É possível que a centralização dos direitos televisivos aconteça na época 2023/24, mas o presidente da Liga foi mais otimista e diz que é possível entrar em funcionamento já na próxima época. Seria uma grande notícia para o futebol português. Foi uma reunião muito proveitosa e muito importante para que se marque um ponto de viragem no futebol português", finalizou.