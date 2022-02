A recente segurança defensiva do Braga: "Creio que há um efeito David Carmo"

Regresso do central coincidiu com a segurança defensiva nos dois últimos jogos, sem golos sofridos. O Braga manteve a baliza intocável nos dois últimos jogos, com o Tondela e o Sheriff, partidas em que David Carmo foi titular e totalista. Segurança defensiva vai estar em exame com o Santa Clara.

O regresso de David Carmo ao onze do Braga, após cerca de um ano afastado devido a grave lesão, coincide com a segurança defensiva da equipa nos dois últimos jogos, sem quaisquer golos sofridos, e Ricardo Rocha, antigo jogador dos minhotos, entende que há uma ligação direta entre os dois acontecimentos.

O central foi titular com o Tondela e depois com o Sheriff, neste caso com 120 minutos de competição, dois jogos que a equipa de Carlos Carvalhal venceu e nos quais manteve a baliza inviolável.