Antes do Barcelona, uma emotiva mensagem: Trincão despede-se do Braga

Extremo deixa o clube onde se formou para abraçar desafio num dos grandes clubes mundiais.

Com o fecho do campeonato 2019/20, Francisco Trincão deixa o Braga para rumar ao Barcelona, clube que assegurou a sua contratação em janeiro último.

Contudo, antes da partida para a cidade Condal, o internacional jovem por Portugal endereçou uma emotiva mensagem de despedida ao clube minhoto, que considera "um dos grandes do futebol português".

"Não importa onde vamos, mas quem carregamos no coração. Na hora da despedida, recordo com prazer e orgulho os nove anos que passei no Sporting Clube de Braga: nove anos em que me formei não só como jogador mas também como pessoa, nove anos em que cresci, aprendi e amadureci, nove anos de uma enorme satisfação por fazer parte de um clube de tamanha dimensão e que é, sem dúvida, um dos grandes do futebol português", começa por referir Trincão, sem esquecer as pessoas do clube, incluindo António Salvador e a conquista da Taça da Liga a jogar em casa, já em 2020:

"Não posso esquecer a grandiosidade da estrutura, liderada pelo presidente António Salvador, como também não posso esquecer todos os profissionais com quem contactei diariamente (onde incluo treinadores,todo o staff do clube e claro os meus companheiros de equipa), assim como os nossos adeptos, que foram parte importante nesta viagem. Cada instante foi vivido de forma intensa e é já com nostalgia que recordo todos os momentos que aqui passei, desde o meu período na formação, passando pela minha estreia como profissional ou pela primeira vez em que disputei um jogo da I Liga, sem esquecer, claro, os golos ou a conquista da Taça da Liga, diante do nosso público e no nosso estádio. Inesquecível e memorável", acrescenta o atacante de 20 anos, antes de rematar com um mote:

"Dizer adeus é, agora, dar as boas vindas a um novo recomeço. Aos que tão importantes foram neste meu percurso tenho apenas uma palavra: obrigado! Uma vez guerreiro, guerreiro para sempre", finaliza Trincão.