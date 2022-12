Antero Henrique é "desviado" para o Minho e vai ajudar o Braga

Presidente do Paris Saint-Germain anunciou que ex-dirigente do FC Porto passará a colaborar com a SAD arsenalista.

Antero Henrique, ex-dirigente do FC Porto e atualmente um dos responsáveis pela condução do futebol do Paris Saint-Germain, vai passar a colaborar de perto com o Braga. A medida surge atrelada à aquisição de 21,67 por cento do capital social da SAD arsenalista por parte da Qatar Sports Investments (QSI), proprietária do clube da capital francesa, um negócio que andou a ser definido durante praticamente um ano e que foi consumado no início de outubro.

Para colocar um ponto final nas divergências entre Antero Henrique e Luís Campos no PSG, Al-Khelaifi "desvia" o primeiro para o Minho ao abrigo da participação da QSI na SAD minhota.

A novidade foi dada por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, no seguimento de uma reestruturação da política de contratações do clube e das divergências ocorridas entre Antero Henrique e Luís Campos, elemento que também trabalha para os parisienses. "Não o vou esconder. Houve problemas entre Antero Henrique e Luís Campos. É verdade, mas não é nada pessoal. De facto, cada um teve interferência no trabalho do outro. É por isso que decidimos parar com isso. Antero fez um bom trabalho em vendas e empréstimos e o Luís também fez o seu trabalho. Mas é difícil ter duas cabeças. Antero ficará, mas ele não terá responsabilidades na equipa. Ele vai ajudar o Braga", anunciou Al-Khelaifi, em declarações ao jornal francês L"Équipe.

Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, quer Antero Henrique a colaborar com o Braga

O tipo de funções que o ex-dirigente do FC Porto terá na política desportiva do Braga é algo que ainda está por esclarecer, embora não seja difícil perceber que será um "player" no mercado de transferências. Por enquanto, e apesar do anúncio feito pelo presidente do Paris Saint-Germain, o tema não merece comentários por parte da sociedade desportiva bracarense. De forma oficial, o clube diz não haver nada para reagir, apesar de não contrariar a estratégia defendida publicamente por Nasser Al-Khelaifi.

Ações dispersas por quatro frentes

A colaboração de Antero Henrique com o Braga é a primeira medida conhecida depois de a QSI ter comprado à Olivedesportos a parte que detinha na SAD minhota (21,67 por cento). Nenhuma das partes divulgou os valores do negócio, que terá sido feito por cerca de 19 milhões de euros. O Braga detém 36,98 por cento das ações, a Sundown Investments conserva 16,69 e outros acionistas controlam 24,76 por cento do capital social.