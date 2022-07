A época de André Silva no Arouca, com dez golos, captou a atenção do Braga, que aprecia a polivalência do brasileiro. Para baixar o valor do negócio, o Arouca pretende ficar com parte dos direitos económicos.

André Silva, ponta-de-lança do Arouca, está nos planos do Braga. O clube minhoto interessou-se pelo jogador brasileiro e já apresentou mesmo uma proposta, que acabou rejeitada por ter sido considerada baixa pelo emblema arouquense.

A informação foi inicialmente avançada no Twitter pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmada posteriormente por O JOGO. Apesar de Artur Jorge ter nesta altura quatro pontas-de-lança à disposição (Vitinha, Abel Ruiz, Mario González e Dinis Rodrigues), a SAD bracarense considera que André Silva poderia ser uma mais-valia para a equipa.

Com 25 anos, o jogador brasileiro é um avançado polivalente e pode ser utilizado como segundo avançado ou numa ala, ainda que na equipa arouquense tenha sido quase sempre ponta-de-lança. No entanto, a proposta apresentada pelo Braga não surtiu efeito e o Arouca apontou para a cláusula de rescisão, cinco milhões de euros, valor pelo qual aceitaria negociar o atleta. A alternativa seria o clube minhoto pagar um pouco menos e deixar o emblema arouquense com uma parte dos direitos económicos do jogador.

Perante o primeiro impasse nas negociações, falta saber se o Braga estará disposto a aumentar a parada por André Silva, algo que também vai depender da evolução do mercado, mais concretamente em relação a eventuais saídas. Vitinha é um jogador que tem mercado e Ricardo Horta continua, até ver, na lista de compras do Benfica. Para se ter uma ideia comparativa, há cerca de um ano o Braga pagou 1,5 milhões de euros por Mario González, pelo que o valor pedido pelo Arouca para deixar sair André Silva é considerado elevado pela SAD.

O ponta-de-lança brasileiro tem contrato até 2024 e não agrada apenas ao conjunto arsenalista, isto depois de uma época em que marcou dez golos, nove deles na Liga Bwin e um na Taça da Liga. O golo marcado ao Gil Vicente, desde o meio-campo, foi distinguido como o melhor da época.