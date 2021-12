André Horta, o "ponto de rebuçado" e o reencontro com Rui Fonte: "Não fizemos aposta"

Declarações do médio do Braga aos jornalistas, no dia aberto do emblema minhoto à comunicação social.

Reencontro com Rui Fonte: "Ainda não falei com ele, ainda não fizemos nenhuma aposta. É um jogador e um amigo, ainda não falei mas hei-de falar certamente e estamos ansiosos por encontrá-lo outra vez."

Braga chega em ponto de rebuçado à complicada série que se segue? "Acho que podem ver pelos resultados, pela nossa dinâmica ofensiva, que a equipa está preparada. Não vamos em rebuçado, porque de hoje para amanhã empatamos e vocês dizem que a equipa está inconstante. Estamos bem, resultados têm aparecido, perdemos um jogo na Liga Europa, num jogo complicado, acho ainda não tínhamos tido uma derrota no Estrela Vermelha, um campo complicado, e perdemos na luz, não acho que estejamos inconstantes. Estamos bem, estamos na luta, quando acabar vamos ver o que conseguimos."

Futebol português melhorou: "O futebol português melhorou muito taticamente, por influência dos treinadores que têm aparecido, agora cabe-nos a nós lutar contra isso. Está muito na moda a defesa a cinco, é muito mais difícil, temos de encontrar maneiras de entrar dentro deles. Temos tido algumas vitórias mais volumosas, outras mais à tangente, queremos sempre ganhar, sabemos o que temos de fazer, às vezes pode não correr tão bem, porque não jogamos sozinhos, os adversários têm mérito. As equipas portuguesas estão com mais qualidade, batem-se muito mais com as ditas grandes. Perderam aquele respeito porque sabem que podem lutar com todos."