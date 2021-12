André Horta e um possível recorde do irmão: "Se puder ser ele a marcar os golos todos da equipa..."

Declarações do médio do Braga aos jornalistas, no dia aberto do emblema minhoto à comunicação social.

Bom momento de forma. Como se sente por ter regressado à titularidade? "Sinto-me bem, desde o início da época que me sinto bem, provei isso com os jogos que fui fazendo e acho que fui estando bem, depois é verdade que durante um tempo deixei de ser opção de titular, saia mais do banco, mas tenho trabalhado para jogar, neste jogo o mister entendeu que seria a melhor opção e acho que mais uma vez correu bem."

Fase complicada pela frente: "Estamos habituados, porque nos últimos anos felizmente o Braga tem estado sempre em todas as competições e a disputá-las até ao fim. No ano passado tivemos jogos de três em três dias a época toda. Estamos habituados, acho que como jogadores até preferimos isso, é melhor para nós. No Braga todos os jogos são decisivos, porque temos de os ganhar todos, não há grande dúvida quanto a isso, mas o que posso dizer é que estamos preparados para esta série de jogos. Vem aí uma série de jogos que dois deles temos mesmo de ganhar, o da Liga Europa e Boavista para a Taça da Liga. Somos uma equipa muito ofensiva, temos de conseguir gerir a dinâmica ofensiva e sermos equilibrados atrás. Acho que temos conseguido fazer isso. Um jogo não correu tão bem nesse sentido, mas acreditamos foi um acidente de percurso. Temos conseguido fazer golos e não sofrer. É o que desejamos fazer nos próximos jogos."

Inconstância de resultados pode dever-se à saída de jogadores importantes? "Saiu Paulinho, Esgaio, jogadores que acabavam por jogar sempre e muito importantes para nós, mas acho que não se deve a isso. Tivemos alguns jogos no início da época em que a bola não queria entrar. Parece que um resultado menos bom ou dois empates seguidos, V. Guimarães, Paços de Ferreira, depois no Santa Clara, e isso faz com que pessoas pensem que somos uma equipa inconstante, mas era uma questão de pormenor. Não acho que estejamos com falta de dinâmica."

Ricardo Horta pode tornar-se o melhor marcador de sempre do Braga: "Fico muito feliz. Se puder ser ele a marcar os golos todos da nossa equipa, para mim está perfeito, desde que continuemos a ganhar. É muito bom, é o recompensar do trabalho que tem feito no clube, são seis épocas aqui. É o nosso capitão, tem demonstrado toda a sua qualidade dentro do campo, o que tenho a dizer é só obrigado e que continue."