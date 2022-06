André Horta e a importância dos títulos para o Braga: "No fim da carreira é isso que fica"

Médio renovou até 2027 e proferiu declarações ao canal do Sporting de Braga

Renovação até 2027: "Para mim foi uma decisão muito simples e muito importante, sinto que ainda tenho muito para dar ao clube. Vou tentar retribuir tudo o que me tem dado ao longo destes anos, e já sinto o SC Braga como a minha casa. Espero continuar aqui muitos mais anos".

Objetivos para 2022/2023: "Temos que trabalhar para ganhar títulos. Acho que isso é o mais importante, até porque no fim da carreira é isso que fica. Nós vamos poder celebrar o nosso nome na história do clube, e acho que é isso que temos de dar primazia. A nível de objetivos individuais é continuar como tem sido estas épocas anteriores, acima de tudo sem lesões que para mim é o mais importante porque se estiver bem os objetivos que tenho individualmente vão-se cumprir".

Melhores momentos no clube: "A conquista da Taça de Portugal foi o momento alto da minha passagem pelo clube. Já conquistei algumas coisas aqui, fizemos a época com mais pontos na minha primeira passagem pelo SC Braga. Quando regressei conseguimos ganhar a Taça da Liga e a Taça de Portugal, só este ano é que não conseguimos ganhar nenhum título, mas vamos tentar fazer isso já no próximo ano porque o clube também vive de títulos".