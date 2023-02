André Horta: "Com vitórias o cansaço parece que não existe"

Declarações de André Horta antes do confronto do Braga com a Fiorentina, para a Conference League

Objetivo: "Sabemos o que temos que fazer e das tarefas que temos que desempenhar para fazermos um bom jogo. Temos tido uma densidade competitiva muito grande que já vem sendo habitual no Braga nos últimos anos."

Vencer a Conference League: "Por acaso, e como foi há poucos dias, lembro-me das palavras do mister. Não precisamos que nos metam mais pressão do que aquela que já temos por representar o Braga. Sonhos todos temos, mas a nossa função é representar o clube da melhor maneira. Esta competição já foi ganha por um português [José Mourinho, pela Roma]. Queremos fazer algo de diferente. Queremos dar uma boa resposta e temos as nossas expectativas, mas só pensamos no jogo com a Fiorentina. Uma das grandes chaves do Braga tem sido manter o núcleo duro do balneário, jogadores que estão há muitos anos nesta casa e que pensam todos da mesma maneira, é um grande trunfo."

Braga moralizado: "É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias e temos conseguido isso. Quando assim é, a palavra cansaço parece que não existe, a melhor energia são as vitórias e as exibições que temos vindo a fazer e todos estão com a máxima frescura possível para dar a melhor resposta."

Densidade competitiva: "Sim, há uma densidade competitiva muito grande, habitual neste clube nos últimos anos, é uma exigência boa, é sinal que estamos em várias competições. Estamos preparados para o adversário, mas, mais do que isso, estamos preocupados com a nossa equipa e cientes da missão que temos a fazer no jogo."