André Ferreira, lateral sub-23 do Braga, prolonga ligação por três épocas

André Ferreira, lateral-direito do Braga

Defesa de 19 anos de idade, que passou pelos diversos escalões de formação do emblema do Minho, sobressaiu, em 2021/22, ao serviço dos bracarenses na Liga Revelação

Jovem promessa da formação do Braga, o defesa André Ferreira renovou contrato com o emblema minhoto até junho de 2025 (três épocas) e poderá ser mais um atleta a subir na hierarquia até à equipa principal dos guerreiros.

"É uma casa que já represento há muitos anos. Quero dar continuidade a esta ligação. Estou muito feliz com este contrato. O Braga vai esperar sempre o mesmo de mim, um jogador que entra sempre para ajudar a equipa. É isso que quero continuar a fazer ao longo destes três anos", disse o jovem jogador.

André Ferreira, que desempenha a função de lateral-direito, evidenciou-se, sobretudo, nesta temporada - a sétima no clube bracarense -, ao ser presença assídua no alinhamento inicial da equipa sub-23 na Liga Relevação (22 jogos).

"Foi uma época de muita aprendizagem. Ter um treinador que já passou por grandes palcos, inclusive Seleção, ajuda-nos muito nesse processo de evolução. Sendo um dos capitães, tentei ajudar sempre os companheiros", juntou André Ferreira.

O defesa, de apenas 19 anos de idade, que percorreu os vários escalões de formação do Braga e é internacional pelas seleções jovens de Portugal, acalenta, à semelhança de muitos outros, integrar as escolhas da equipa principal do Braga.

"Um dos meus objetivos a curto prazo é estar no plantel principal. Sei que é uma coisa que não surge de um dia para o outro e que requer muito trabalho. Quando houver essa chamada eu vou estar preparado", concluiu André Ferreira.