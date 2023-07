Análise ao adversário do Braga: "Stanic, que foi do Estrela Vermelha, pode fazer a diferença"

Nikola Bursac, atualmente no Vizela, já representou o Backa Topola, sendo por isso um profundo conhecedor do adversário do Braga.

O Braga vai defrontar os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado em Nyon na Suíça.

Os bracarenses vão jogar a primeira mão em casa, em 8 ou 09 de agosto, com a segunda mão a ser disputada em 15 de agosto na Sérvia.

Caso passe esta eliminatória, o Braga terá ainda de ultrapassar um play-off para juntar-se a Benfica e FC Porto na fase de grupos.

Nikola Bursac, atualmente no Vizela, já representou o Backa Topola, sendo por isso um profundo conhecedor do adversário do Braga.

O Braga é favorito para esta eliminatória contra a sua ex-equipa?

-O Braga pode ser o favorito no papel e tem mais história nas provas europeias, o que poderá ajudar. Mas, o TSC Backa Topola não deve ser subestimado, já que acabou em segundo lugar no campeonato do ano passado. O TSC é um clube de uma pequena cidade na Sérvia que tem crescido a cada ano. Não terá tanta gente no estádio como o Braga, mas as pessoas que vão aos jogos mostram o seu apoio e criam uma boa atmosfera. Desde que voltaram à I Divisão da Sérvia, têm mostrado ao país que são um clube sério e bem organizado.



Em que sistema joga, normalmente, o TSC Backa Topola?

-É uma equipa que pode jogar num sistema de três defesas ou com quatro. Tem jogadores capazes de jogar em ambos. A saída do Petar Ratkov foi uma grande perda para o ataque do Backa Topola, já que é um jovem jogador fantástico, mas o clube continua a ter muita força ofensiva, graças ao Dakovac, que marcou dez golos na última época. E tem também o MVP do último campeonato, o Sasa Jovanovic, a liderar o ataque.

Está muito diferente em relação à época passada?

-O TSC contratou alguns jogadores. Será interessante ver como irão encaixar na equipa. O Stanic, que pertencia ao Estrela Vermelha, é um jovem talentoso que pode fazer a diferença. Lazetic é um treinador que motiva os jogadores e espera sempre que eles deem cem por cento em jogo. Implementou o seu sistema de jogo e saiu compensado na época passada.