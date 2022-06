Álvaro Djaló tem pretendentes, mas Artur Jorge pondera a inclusão na pré-época do Braga

Extremo espanhol foi o melhor marcador dos bês arsenalistas, comandados por Artur Jorge, e espreita a promoção à primeira equipa. Natural de Bilbau, Álvaro Djaló chegou a jogar como segundo avançado enquadrado no esquema de 4x4x2. Vários clubes estão a tentar o empréstimo, mas, para já, o Braga não abre mão dele.

Decisivo como nenhum outro no Braga B, Álvaro Djaló avançará em breve para a equipa principal, comandada, a partir da próxima época, por Artur Jorge. O ex-treinador dos bês apostava regularmente no extremo espanhol, natural de Bilbau, e equaciona a sua inclusão já nos trabalhos da pré-época, numa altura em que este começa a ser tentado por alguns clubes.

Vizela, Rio Ave e Hapoel Tel Aviv (Israel) pretendem os seus serviços por empréstimo, mas a sociedade desportiva dos minhotos não está a disposta a cedê-lo por entender que este poderá tornar-se importante na linha ofensiva dos bracarenses (o sector corre o risco de perder Ricardo Horta), depois de ter sido o melhor marcador da equipa secundária que milita na Liga 3, com nove golos em 16 partidas disputadas, tendo ainda desencadeado outros dois através de assistências.

Em 2020/21, já havia figurado entre os jovens bês mais certeiros (somou oito golos) e o Braga nem quis esperar pelo fim desta época para segurá-lo por mais algum tempo, acertando em abril a renovação do contrato até 2025. Por essa altura, Djaló expressou, sem rodeios, a sua ambição à comunicação oficial do clube.

"Estou na equipa B e estou focado nela. Mas claro que o meu sonho, como o de qualquer jogador da Cidade Desportiva, é estrear-me na equipa A. O Braga está a dar oportunidades na equipa A e sei o que posso vir a ser e o que posso dar ao clube. Se as oportunidades chegarem, serão bem-vindas, e eu vou agarrá-las com tudo", testemunhou.

Habitual sobre o flanco esquerdo, o jogador descendente de guineenses, tem ainda alguma rotina a jogar como segundo avançado em 4x4x2, o esquema mais vezes utilizado por Artur Jorge.

Aposta nos jovens é compromisso

A herança deixada por Carlos Carvalhal envolve vários jovens na equipa principal e Artur Jorge assumiu logo na apresentação oficial como treinador principal do Braga que irá dar-lhes espaço. A provável promoção de Álvaro Djaló enquadra-se nessa aposta. "A formação é um projeto de continuidade e o plano é consolidar as apostas que foram feitas, fazendo com que sejam mais-valias. A nossa academia é de excelência, com jovens com muito talento, daí querermos rentabilizar esses ativos", assumiu o treinador.