Álvaro Djaló pode ir a jogo frente ao Famalicão

Providência cautelar interposta pelo Braga foi aceite e o jogador poderá ser opção para Artur Jorge na abertura da Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao recurso do Braga quanto ao castigo de um jogo de suspensão aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Álvaro Djaló, devido à confusão do túnel no dérbi Vitória-Braga, da temporada transata.

Desta forma, o jogador está despenalizado e poderá ir a jogo frente ao Famalicão, na primeira jornada, encontro que abrirá o campeonato referente à temporada 2023/24. A partida está agendada para as 20h15 de 11 de agosto, sexta-feira.