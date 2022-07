Álvaro Djaló: "O meu sonho era estar na equipa principal do Braga"

Extremo espanhol, de 22 anos, integra o estágio de pré-época que os minhotos estão a realizar em Lagos

Álvaro Djaló, extremo espanhol, integra o estágio de pré-época que o Braga está a realizar em Lagos, no Algarve e, em declarações aos meios do clube, admitiu que sonha com a estreia oficial pela equipa principal dos minhotos.

"Estou a integrar-me muito bem na equipa. Estou feliz por estar aqui e queremos continuar a somar vitórias para chegar na melhor forma possível ao início do campeonato", garantiu o jovem, de 22 anos.

Na temporada passada, Djaló apontou nove golos e duas assistências pela equipa B bracarense, que falhou o acesso à II Liga, e o jogador admitiu que o seu sonho sempre passou por chegar à equipa principal.

"Foi importante ter feito uma boa campanha na época passada. O meu sonho era estar aqui na equipa principal e agora é continuar a trabalhar que o meu momento vai chegar. Transitei com o mister Artur Jorge da equipa B e tanto eu como os meus colegas estamos a adaptar-nos ao que ele pretende da equipa", revelou.

"Os jogadores mais experientes acolheram-me muito bem desde o primeiro dia. Transmitem-me conselhos, como interpretar o estilo de jogo e os movimentos que o mister pede dentro de campo durante o jogo. A nível de objetivos, queremos começar bem a temporada e ganhar jogos. Quero superar-me todos os dias e depois as coisas vão acontecer naturalmente", concluiu o extremo, que tem dupla nacionalidade guineense.