Alterações à vista depois da hecatombe: Gómez e Horta vão marcar a reação   

Artur Jorge prepara alterações cirúrgicas na equipa depois da hecatombe em Alvalade. Fabiano e Castro têm lugares em risco. Defesa e meio-campo do Braga apresentarão novos intérpretes diante do Benfica, no regresso da Liga. Suplentes utilizados na visita ao Sporting, Victor Gómez e André Horta estão quase certos.

Digerida a muito custo a goleada sofrida em Alvalade, diante do Sporting, Artur Jorge arregaça as mangas para ressuscitar o verdadeiro Braga, aquele que chegou a encantar os adeptos pelo futebol ofensivo acompanhado de grandes exibições, vitórias (chegou a somar oito consecutivas) e poucos golos sofridos. Os adeptos exigem uma resposta à altura na receção ao Benfica (a 30 deste mês) e o treinador tentará provocá-la à custa de "sangue novo" na equipa: Victor Gómez e André Horta.

São nomes recorrentes entre os mais utilizados, mas não alinharam de início na visita ao covil dos leões e estão praticamente certos no onze inicial que enfrentará o Benfica no regresso do campeonato, em detrimento de Fabiano e Castro, ambos muito apagados na última partida e substituídos precisamente por García e Horta, respetivamente, à passagem da primeira meia hora, quando o Sporting já vencia por 3-0.