Alan recorda comentário sobre a Pedreira: "Disse que era um estádio de loucos"

Pedreira celebra o 19.º aniversário no dia do jogo com o Benfica e Alan recorda um comentário feito por um craque do Manchester United.

Quase duas décadas depois, o recinto mais caro do Euro"2004 continua a causar uma forte impressão a quem o visita. O Estádio Municipal de Braga vai comemorar na sexta-feira, dia do jogo com o Benfica, o 19.º aniversário, num trajeto que tem misturado elogios com críticas.

Para Alan, diretor de Relações Institucionais do Braga, a Pedreira "deu uma enorme visibilidade" ao clube minhoto, despertando a atenção de arquitetos e também de jogadores.