"Al Musrati sente-se bem no Braga. Está a ser valorizado", garante o empresário

Empresário do jogador, Fernando Meira, nega que seja imperativo ao líbio sair do Minho no final da temporada

Al Musrati, médio do Braga, é uma das grandes revelações do campeonato português 2020/21. Apontado a vários clubes, nomeadamente ao Benfica, o líbio, melhor médio de fevereiro da Liga, está confortável no Minho. "O Braga é que decide o futuro do jogador, ele tem ainda contrato com o clube, sente-se bem, está a ser valorizado e a ser um elemento importante na equipa e é preciso não descurar essa parte", disse à "Renascença" o empresário do jogador, Fernando Meira.

O líbio tem contrato até junho de 2024 e colocou-se a perspetiva de só sair de Braga a troco de 20 milhões de euros. "Entendemos que está num patamar alto e é normal que o Braga queira valorizar ao máximo os ativos que tem. Neste momento nada indicia que vá sair por 20 milhões. O fundamental é que ele continua focado no seu trabalho e no final da época veremos o que haverá para o Braga decidir, se quer vender ou não", prossegue o ex-jogador de Benfica e V. Guimarães, por exemplo.

"Al Musrati equilibra a equipa, tem boa saída de bola e é normal que os adeptos do Benfica gostassem de o ver lá. A nível nacional vejo apenas o Palhinha com este tipo de características", comenta.



O empresário falou ainda de Paulinho, que deixou o Braga em janeiro e assinou pelo Sporting. "Está num clube que queria muito representar, está bem posicionado para ser campeão nacional. Infelizmente teve uma pequena lesão mas está de volta ao que mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Acredito que as coisas vão terminar de forma feliz."