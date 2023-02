Al Musrati poupado para o dérbi: o onze provável do Braga em Florença

Arsenalistas jogam esta quinta-feira, a partir das 20h00, a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League. Em Braga, no primeiro jogo, perderam 4-0.

Tormena e Al Musrati são baixas para o jogo de hoje em Itália (20h00), referente à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League. O defesa-central brasileiro cumpre castigo por ter sido expulso contra a Fiorentina, na primeira mão, enquanto o médio líbio foi poupado, estando de regresso à equipa no dérbi de segunda-feira, em Guimarães.

"Sentimos necessidade de dar descanso ao Al Musrati para que pudesse recuperar completamente", revela Artur Jorge, justificando a ausência do médio com a carga competitiva. "Desde o mês de janeiro temos tido uma quantidade de jogos que têm causado algum desgaste à equipa."

A ausência de Tormena e Al Musrati, a juntar a uma lista mais alargada do que é habitual e que conta com 24 jogadores, permitiu a chamada de alguns jovens, como Bernardo Fontes, Pedro Santos, Roger e Gorby. Este último está de regresso às opções depois de uma longa paragem, devido a lesão. O médio francês não joga desde o dia 11 de dezembro do ano passado, altura em que defrontou o Paços de Ferreira, em jogo a contar para a Taça da Liga.

Onze provável do Braga: Matheus; Joe Mendes, Paulo Oliveira, Niakté e Borja; Racic e Castro; Bruma, Pizzi e Ricardo Horta; Banza.