Al Musrati potencia a marca Braga: a Líbia invadiu o Minho

Al Musrati deu ao Braga uma vaga de seguidores magrebinos no Facebook: são cerca de 20 mil.

Se Al Musrati costuma normalmente "encher" o campo, fora dele consegue potenciar como poucos a marca Braga. O médio foi contratado esta época a custo zero, depois de ter saído do V. Guimarães sem qualquer proposta de renovação, e mal chegou ao Braga deu origem a uma presença elevada de adeptos da Líbia no Facebook do clube. Nesta altura, num universo de 340 mil seguidores do emblema minhoto na principal rede social, cerca de 20 mil são líbios.

No Twitter e no Instagram a contagem de seguidores do ponto de vista geográfico é mais difícil. Antes da chegada de Al Musrati, o número de líbios no Facebook do Braga era residual ou mesmo nula.

A elevada presença de adeptos da Líbia nas redes sociais do emblema arsenalista dá origem a gostos, partilhas e interações constantes, fazendo do árabe o segundo idioma mais falado no Facebook do clube, com cerca de 50 mil seguidores originários do Magrebe, entrando aqui países como Argélia e Marrocos. Apesar de Al Musrati ser natural de Misrata, a terceira maior cidade do país, metade dos seguidores líbios do clube brcarense são de Trípoli, a capital.