Al Musrati: o jejum do Ramadão e o papel de comando

Al Musrati voltou dos compromissos internacionais e respeitará cuidados traçados internamente associados ao jejum muçulmano, mas não deixará de ser aposta nuclear para Chaves.

O grande pilar arsenalista, Al Musrati, está de volta à Pedreira, tendo ontem retomado treinos com o grupo, o mesmo acontecendo com outros regressados dos compromissos internacionais: Racic, Víctor Gómez, Abel Ruiz e Rodrigo Gomes. O internacional líbio foi submetido a longas viagens, realizando pela Líbia dois jogos diante da Tunísia, acabando por cumprir um total de 170 minutos.

O regresso do médio implica uma atenção especial da equipa técnica, até porque foi iniciado recentemente o jejum do Ramadão com naturais custos na condição do atleta. Artur Jorge confessara haver um plano de trabalho específico para os casos de Al Musrati, Serdar e Niakaté, esperando-se um regime brando de trabalho até ao jogo em Chaves. Dar repouso ao influente médio é que está fora de questão, numa altura em que todos os pontos são vitais e alimentam o sonho de uma entrada direta na Champions, prova frequentada pelos minhotos apenas duas vezes: em 2010/11 e 2012/13 Agora namora com vibrante insistência, até porque restam disputar só nove jornadas e o 1.º e o 2.º se defrontam em breve.

Al Musrati será, necessariamente, uma peça essencial na estratégia para Chaves, pois vem de flamejante período exibicional, talvez vivendo a fase mais confiante da temporada. Faltará perceber se está devidamente blindado no seu organismo e na sua mente ao poder transversal do Ramadão, que coloca o jogador perante um compromisso social, religioso e num forte regime alimentar. O internacional líbio foi, aliás, ausência muito sentida no jogo da primeira volta com os transmontanos, que redundou em desaire inesperado para os guerreiros, pelo que o seu músculo, ordem e precisão geométrica no passe conferem argumentos diferenciados para um importante sucesso em Chaves, não se podendo passar ao lado da apetência goleadora vista esta época com cinco golos, melhor marca pessoal desde que chegou a Portugal em 2016/17.