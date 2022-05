Al Musrati na lista de alvos do Fulham: confira o valor pedido pelo Braga

Marco Silva é um apreciador das qualidades do internacional líbio e no Minho há abertura negocial.

O Fulham, treinado por Marco Silva, tem Al Musrati identificado como possível reforço para 2022/23. O treinador português, em estado de graça no Craven Cottage depois de garantir a subida à Premier League, é um apreciador das qualidades do internacional líbio e, nesse sentido, começou há muito tempo a fazer observações mais precisas ao médio do Braga. O emblema arsenalista já está a par do interesse do Fulham.

O Braga tem recebido sondagens por parte de vários clubes tendo em vista um possível negócio com Al Musrati, entre eles o Benfica, e por isso há a ideia generalizada na SAD que o médio vai sair.

Depois de duas épocas de elevado rendimento na Pedreira, António Salvador está preparado para deixar sair Al Musrati, uma vez que há abordagens e sinalizações de vários clubes, entre eles o Benfica, como já se deu conta. Com 26 anos e 40 internacionalizações pela seleção da Líbia, o médio tem um valor de mercado de 12 milhões de euros (valia dois milhões quando chegou ao Braga, há dois anos), mais ou menos em linha com aquilo que o presidente bracarense está a pedir: 15 milhões. O contrato do jogador estende-se até 2024 e o facto de não haver negociações para a renovação do vínculo, ao contrário de outros atletas do plantel na mesma situação, é mais um indicador que remete para a forte possibilidade de o médio sair do clube no mercado de transferências de verão.

O Fulham está à procura de um médio polivalente, que faça as posições 6 e 8, e Matic, de saída do Manchester United e sem custos por estar em fim de contrato, está igualmente na lista de Marco Silva, de acordo com notícias da Imprensa inglesa. Apesar de um eventual negócio com o Braga ser bastante mais oneroso, o potencial e a valorização futura de Al Musrati são trunfos em relação ao jogador sérvio.