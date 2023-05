Al Musrati firme para ser titular na final da Taça de Portugal

Gerido com pinças desde que se lesionou, médio vai ser titular no próximo domingo, contra o FC Porto. Sem jogar durante um mês, Al Musrati foi preparado a pensar na final do Jamor, tendo ficado decidido antecipadamente que só seria utilizado cerca de uma hora contra o Paços de Ferreira.

Al Musrati regressou à competição no sábado, contra o Paços de Ferreira, mostrou estar fisicamente a 100 por cento e tem lugar garantido no onze do Braga que vai defrontar o FC Porto, no próximo domingo, na final da Taça de Portugal.

A condição física do internacional líbio foi gerida com pinças nos últimos tempos, apesar de se tratar de uma fase decisiva da época, e numa altura em que o Braga ainda não tinha garantido o acesso à Liga dos Campeões. Al Musrati sofreu uma lesão traumática a 27 de abril, contra o Portimonense, e esteve praticamente um mês sem competir.

Peça fundamental no meio-campo, Al Musrati teve de ser tratado com todo o cuidado para estar na final da Taça de Portugal. Desde logo foi traçado um plano, entre o departamento médico e a e equipa técnica, que passava por uma recuperação sem pressas. A reintegração nos treinos foi lenta e progressiva nos trabalhos com os restantes companheiros. Sempre sem forçar, para evitar que o jogador tivesse uma recaída que colocasse em causa a utilização na final da Taça de Portugal.

Dentro do plano delineado estava a chamada de Al Musrati apenas na última jornada do campeonato, contra o Paços e Ferreira, de forma a que o médio ganhasse o ritmo competitivo que tinha perdido depois de uma paragem tão longa. Ao contrário de outros habituais titulares que nem foram convocados ou que ficaram no banco os 90 minutos contra os pacenses, o médio precisava de minutos, tendo sido decidido antecipadamente que só jogaria cerca de uma hora, e esse o plano cuidadoso foi cumprido à risca. Enquanto esteve em campo, além de confirmar que está 100 por cento recuperado da lesão, Al Musrati mostrou a qualidade do seu futebol a defender e a atacar. Pertenceu-lhe, inclusive, o passe para Ricardo Horta, que resultou no golo inaugural, marcado por Álvaro Djaló.