Al Musrati em dúvida para o FC Porto-Braga de sexta-feira

Al Musrati pode falhar Dragão devido a fadiga muscular

Ausente frente ao Vizela, Al Musrati é a principal dúvida do Braga para a visita ao FC Porto no regresso da Liga Bwin.

O médio acusou fadiga muscular já na véspera do último jogo - nem para o banco foi encaminhado - e, pelo mesmo motivo, também foi dispensado de se apresentar na seleção da Líbia, não estando a trabalhar em pé de igualdade com os companheiros de equipa.

Há a esperança de que ainda possa ser opção para a deslocação ao Estádio do Dragão, mas Artur Jorge só terá certezas nos próximos dias, sendo mais seguro, para já, o restabelecimento para breve do avançado Vitinha, a contas com uma lombalgia.