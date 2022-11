"Ainda bem que Ricardo Horta não está connosco, tal como Racic"

Declarações do Tiago Sá, guarda-redes do Braga, numa visita a uma escola esta quarta-feira.

Visita à Escola EB1 de Nogueira, Braga: "É nestas idades que tudo começa. Foi assim que começou a minha carreira. Antes de sermos bons jogadores, temos de ser boas pessoas, bons homens, de modo a tornarmos o mundo melhor. Estas iniciativas são por isso excelentes. Já tive a idade deles e lembro-me de terem visitado a minha escola. Foram momentos especiais. São muito boas estas iniciativas, servem passarmos mensagens sobre aquilo que vivemos".

Sonhos de criança: "Tão tenro, ainda não sonhava [com uma carreira no futebol]. Se calhar sonhava ser bombeiro ou polícia, não sei ao certo. As coisas só começaram a ficar mais sérias quando já tinha outra idade. Sonhava como todas as crianças sonham. Se calhar até sonhava em ser jogador de futebol... diria isso talvez da boca para fora. Estamos aqui para fazê-los sorrir e não custa nada da nossa parte. Estes são sempre dias especiais para eles".

Os autógrafos serviram para aquecer os dedos para sábado, frente ao Trofense? "Estão quentes há muito tempo. Faz parte da nossa profissão. Tivemos alguns dias bons, de descanso, depois da paragem do campeonato. Foram importantes para fazer descansar tanto o corpo como a mente. Vínhamos de um ciclo de vários jogos seguido e foi bom parar. Voltámos entretanto ao trabalho e estamos prontos para sábado".

Titularidade: "Se vou ser titular ou não, não sei. Terão de perguntar isso ao treinador, mas trabalho sempre para jogar. Isto não é um 'cliché', é mesmo verdade".

Objetivo na Taça da Liga: "Antes de mais, queremos chegar à 'final four'. A partir daí, há que ganhar a Taça da Liga, isso é muito claro. O primeiro objetivo será ganhar [contra o Trofense] no sábado e depois sucessivamente".

A equipa poderá ressentir-se da ausência de Ricardo Horta? "Não. O Ricardo Horta é um grande jogador e ainda bem que não está connosco [encontra-se ao serviço da Seleção Nacional], tal como acontece com o Racic [encontra-se ao serviço da seleção da Sérvia]. Se mais não estivessem aqui, seria um bom sinal: estariam no Mundial. O Ricardo é um jogador muito importante para nós, nem vale a pena mencionar tudo aquilo que ele já fez por nós. Mas temos um plantel com muita qualidade e com muitas soluções para compensar a sua ausência".

Balanço da época: "Faço um balanço positivo. Temos estado bem, praticando bom futebol. Somos uma equipa ofensiva e começámos muito bem, se calhar como muitos não imaginavam. As coisas estão dentro daquilo que nós idealizámos para esta época. Falhámos um objetivo claro, que era chegar aos oitavos de final da Liga Europa, mas passámos para a Conference League, outra competição importante. Ainda temos uma palavra a dizer nessa competição. De resto, estamos na Taça de Portugal e na Taça da Liga e a fazer uma campanha muito positiva no campeonato. Há que continuar assim, mantendo o nível".