Agora é oficial: Braga troca Hummel por Puma

Acordo oficializado esta terça-feira

O Braga vai passar a utilizar equipamentos Puma a partir da próxima temporada, ou seja, 2023/24, confirmando-se o noticiado por O JOGO em tempo oportuno. O contrato é válido por cinco temporadas.

A equipa minhota abandona a ligação à Hummel, juntando-se à marca alemã que, assim sendo, passa a ter duas equipas na Liga Bwin, com o Braga a juntar-se ao Rio Ave. Em termos internacionais, nota para a presença da Puma em clubes como Manchester City, Milan, Dortmund e Marselha.

Recorde-se ainda que ao fim de mais de 20 anos de ligação, a Puma vai substituir a Nike como patrocinadora oficial dos equipamentos da Seleção Nacional. Um acordo que, segundo a imprensa espanhola, começará em 2024. E que a bola oficial da I Liga será também da marca alemã.

Para o Presidente do Braga, António Salvador, trata-se de passo condizente com o trajeto do clube. "A Puma reconheceu que este é um projeto diferenciado e que este é um momento histórico e porventura único. Apreciei a forma como a Puma nos abordou, compreendendo que o Braga está numa trajetória de crescimento, não apenas no futebol, mas em toda a sua dimensão desportiva e social", referiu.