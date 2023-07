Agora é oficial: Braga anuncia Zalazar como reforço. Confira os valores do negócio

Internacional uruguaio fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, a mais alta do clube

Agora sim, é oficial. O Braga anunciou esta sexta-feira a contratação de Rodrigo Zalazar, que assinou um contrato válido com os minhotos até 2028.

O internacional uruguaio fica com uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões de euros, a mais alta do plantel minhoto, tal como O JOGO já havia anunciado em tempo oportuno. É oficialmente mais uma opção para Artur Jorge.

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Schalke 04 para a transferência a título definitivo do jogador Rodrigo Zalazar, por cinco milhões de euros (mecanismo de solidariedade incluído)", informou a SAD em comunicado enviado à CMVM, indicando que "suportará ainda encargos com a transferência e com a contratação do jogador que ascendem ao valor total de 1.000.000,00€ (um milhão de euros)."